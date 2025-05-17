السبت 17 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استيلاء تشكيل عصابي على 1100 فدان أرض ومقتل شخصين بالقليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الاستيلاء على 1100 فدان أرض ومقتل شخصين بالقليوبية.

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تسجيل مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، زعم خلاله تورط تشكيل عصابي يضم مسئولين بعدد من الجهات الحكومية في الاستيلاء على مساحة 1100 فدان بمحافظة القليوبية، ومقتل اثنين من أهالي القرية اعتراضًا على تلك الوقائع، فضلًا عن الترويج لتزوير عقد بناء مسجد وجمع تبرعات له.

وبالفحص، تبين أن القائم على نشر الفيديو عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهته أقر بأنه اختلق تلك الرواية كاملة تحت تأثير تعاطيه أقراصًا مخدرة، وأنه قام بنشر المقطع عبر صفحته الشخصية بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مادية من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتهم أنه قام بحذف الفيديو لاحقًا خوفًا من الملاحقة الأمنية، بعدما شعر بخطورة ما نشره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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