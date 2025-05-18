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رياضة

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره فياريال، اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، في مباراة سيحتفل خلالها البرسا مع جماهيره وعلى ملعبه بلقب الدوري الإسباني.

 


وتأتي مباراة برشلونة ضد فياريال  ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

 

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وحسم برشلونة برصيد 85 نقطة، لقب الدوري الإسباني تحت قيادة هانز فليك بعدما انتصر على إسبانيول في الديربي الكتالوني يوم الخميس الماضي، بهدفين دون مقابل.

وهذا اللقب هو الثالث لبرشلونة خلال الموسم الجاري، بعد لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وجميعها على حساب غريمه ريال مدريد.


ويأتي فياريال في المركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 64 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفياريال، بفوز برشلونة بنتيجة 5-1.


 

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