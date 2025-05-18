مستوطنون يقتحمون الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان عشرات الفلسطينيين قد استشهدوا وأصيبوا، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا خلال ثلاث غارات استهدفت إحداها خيمة في منطقة المنتزه الإقليمي الذي يؤوي مئات العائلات التي نزحت من مدينة رفح، ومن مناطق شرق خان يونس، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم يؤوي نازحين قرب مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بمستشفى الكويت

وأعلن المستشفى، توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه، ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، وأضرار في أقسام أخرى بالمستشفى.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران بعدد من الخيام في منطقة المواصي، ما أدى لإصابات في صفوف المواطنين الذين يسكنون هذه الخيام والتي أصبحت غالبيتها مهترئة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط أكثر من 90 شهيدا خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس السبت، سقط نحو 22 منهم خلال غارتين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

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