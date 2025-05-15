ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 43 شهيدا منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس، بأن 43 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، معظمهم في خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت المصادر أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 26، وذلك بعد استهداف 8 منازل على الأقل في المدينة.

كذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي الشمال استشهد 7 على الأقل، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا، كما أفيد عن استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة.

في غضون ذلك، تعتزم مؤسسة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة بدء العمل في غزة قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بموجب خطة لتوزيع المساعدات أثارت انتقادات حادة.

وكانت كل من كندا وإيطاليا وبريطانيا ومنظمة "أطباء بلا حدود" وجهت انتقادات حادة لإسرائيل، لاستخدامها الغذاء سلاحا في الحرب ومنعها منذ أسابيع دخول المساعدات إلى القطاع.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إجراءات الحصار على إمدادات الغذاء والوقود في غزة فرضت للضغط على حماس، وأن الجيش يدرس السماح بدخول المساعدات لغزة نظرا للوضع الغذائي المتدهور هناك.

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