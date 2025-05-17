بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر

يحيي الفنان كاظم الساهر اليوم السبت 17 مايو 2025 حفلًا غنائيًّا حاشدًا بدبي نفدت تذاكره منذ إعلان الحفل.

وبعد نفاد التذاكر التي لم تلبِّ أعداد الجمهور اضطر المنظمون إلى إعلان عرض ثانٍ غدًا الأحد 18 مايو 2025.

وقال المنظمون: "مسيرة القيصر الفنية تمتد إلى أكثر من أربعين عامًا، وفي رصيده العديد من الأغاني الخالدة التي أسرت قلوب محبِّيه عبر العقود مثل "زيديني عشقًا"، "أحبيني"، و"أنا وليلى".

وأضافوا: “استمتعوا بأداء كاظم الساهر وأغانيه الساحرة على مسرح دبي أوبرا في ليلة من ليالي العمر، ستكون عامرة بالشغف والحب والذكريات الجميلة”.

ومن جانبه أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر عن شوقه ليطل على جمهوره في دبي من خلال حفل غنائي على مسرح دبي أوبرا.

كما شارك الفنان كاظم الساهر مجموعة صور عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتمرن ضمن بروفات حفل دبي أوبرا يوم اليوم السبت 17 مايو.

وعلق الفنان على الصور بالقول: تمرُّن اليوم استعدادًا للغد.. قلبي معكم، ومتشوِّق ألتقيكم على المسرح!.

وظهر القيصر بإطلالة جديدة خاصة قصة الشعر، الأمر الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيه، الذين أعربوا عن حبهم وتقديرهم للفنان.

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