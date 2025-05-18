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رياضة

موعد مباراة مصر ونيجيريا في تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، وتختتم فعالياتها اليوم الأحد.

منتخب مصر يخسر نصف النهائي

 كان منتخب مصر للشباب تلقى الخسارة أمام المغرب بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي، ليفقد المنافسة على لقب البطولة، ويكتفي بخوض مباراة تحديد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد أن ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للشباب فى تشيلي بشهر سبتمبر المقبل. 

منتخب نيجيريا للشباب، فيتو
منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا

 وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0.

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

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أمم أفريقيا للشباب منتخب مصر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة نيجيريا موعد مباراة مصر ونيجيريا ستاد الدفاع الجوي

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