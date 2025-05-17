الحكومة: أسعار تذاكر واشتراكات الأتوبيس الترددي مع بدء التشغيل الفعلي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الحكومة بدأت التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للأتوبيس الترددي، وسوف يمثل طفرة حقيقية لوسائل النقل للمواطنين، خاصة أن المشروع يربط بين تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الزراعي حتى أكاديمية الشرطة.

الهدف من تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

ولفت متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة" إلي أن الدولة تسعى إلى توفير نمط حضاري من خلال إتاحة وسيلة نقل جماعي لائقة، والحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية على الطريق الدائري، المرحلة الأولى تمتد لـ 35 كيلو مترا، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول بداية شهر يونيو المقبل، والتي تمتد إلي المتحف المصري الكبير.

مسافة مشروع الأتوبيس الترددي



وأشار إلي أن مشروع الأتوبيس الترددي يمتد لـ 110 كيلو مترات، والمحطات ستكون موجودة على جانبي الطريق، وسيكون هناك كباري للمشاة لتسهيل عملية الوصول إلي المحطات، وسيكون هناك 100 أتوبيس في الانطلاقة الأولى بالمرحلة الأولى، وفي ساعات الذروة سيكون التوقيت ما بين كل أتوبيس دقيقة ونصف.



وأكد: أنه سيتم تحديد الأسعار وتيسير استخراج الاشتراكات مع بدء عملية التشغيل، وانطلاق التشغيل الفعلي للأتوبيس الترددي قريبا.

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