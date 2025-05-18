كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن النتائج الأولية للفرز والتظلمات للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5، وأشارت إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط لعدد 424229 مواطنًا مقابل 142641 عميلا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، وذلك على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان.

وبلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلًا مقابل عدد 41782 وحدة سكنية تم طرحا بالإعلان، وأوضحت المؤشرات أن عددا من المدن شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين مقارنة بغيرها، فعلي سبيل المثال بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا بمدينة حدائق العاصمة (٩٠م2) 139727 عميلًا مقابل 13 ألف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة حدائق أكتوبر (90م2) عدد 83913 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 9504 وحدات سكنية، ومدينة أكتوبر الجديدة (٩٠م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 26987 عميلا مقابل 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان (٩٠م2) عدد 45503 عملاء منطبق عليهم الشروط مقابل عدد 5639 وحدة سكنية، ومدينة 15 مايو (90م2) 17932 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 960 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يغلق باب التظلمات غدا الموافق ١٨ مايو الجاري للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ممن تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لاستيفاء المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، حيث سبق وتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وكذلك المواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم وقاموا بسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥ حتى الخميس ٢٤ إبريل ٢٠٢٥، كما تم إتاحة أسبوعين كفترة إضافية لتلقي طلبات تظلمات المواطنين المرفوضين بسبب امتلاك عداد الكهرباء خلال الفترة من 4/5/2025 حتى 18/5/2025. علمًا بأنه تم فتح باب التظلمات لكافة العملاء ضمن البيانات الواردة من وزارة الكهرباء، حيث قام عدد 13413 مواطنا بتقديم طلب تظلم خلال الفترة الإضافية، وتم قبول 6630 ورفض 6783 طلبا حتى تاريخه.

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