اليوم، انقطاع وضعف المياه عن مدينة الشروق لمدة 8 ساعات

أعلن جهاز مدينة الشروق ضعف وانقطاع المياه عن المدينة اليوم السبت من الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 8 ساعات وذلك بسبب قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان عمل إجراءات تشغيل واختبار وتجميل مولد الكهرباء الخاص بمحطة التنقية بمدينة العاشر مما يستلزم تخفيض كميات المياه التي يتم ضخها.

وأشار الجهاز إلى توفير سيارة مياه بمنطقة غرب المدينة وسيارة مياه أخرى بمنطقة إسكان المستقبل.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة ملوي الجديدة، بجانب متابعة نتائج مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن 15 مايو، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسؤوليتهم المباشرة، وذلك في إطار استيداء حق الدولة، وتطبيق القانون على الجميع.

ونصت القرارات، على أن تزال مخالفات البناء على قطعتي أرض كائنتين بحري طريق إسكندرية - مطروح الساحلي بشارع مسجد الآمن بالله، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضى، وبناء الأدوار الرابع والخامس والسادس العلوية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى 4 أدوار وأعمدة الدور الخامس علوي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، وذلك بدون سند قانوني.

وفي السياق ذاته، نفذ جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة إزالة لمخالفة تمثلت في إقامة سور شجري بطول 500 متر بامتداد المدينة، والاستحواذ على مساحة مزروعة تُقدّر بحوالي 5000 متر مربع، حيث تم تنفيذ الإزالة بقيادة اللواء عمر الفاروق، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب القاهرة، وبمشاركة قيادات أمنية وشرطة التعمير، والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن التعدي امتد ليشمل قطع أراضٍ من الأكثر تميزا والتي سبق تخصيصها لمواطنين آخرين.

وفي الإطار ذاته، واصل جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس الجهاز، حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات الموجودة بشارع أبو بكر الصديق أمام المولات التجارية، وبموقف السرفيس والطرق والأرصفة التي تعوق الحركة المرورية والمارة بميدان السادات وحديقة الحرية ومنطقة المدخل السكني.

وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه بالتنسيق مع شرطة التعمير، تم شن حملة بحي الصفوة الثاني سابقًا بالمجاورة الأولى والمجاورة الثانية، لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطرق العامة بالحي الثاني وتم التحفظ على المضبوطات.

وقال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بعدة مواقع في الحي 12، كما تم رفع الإشغالات والتعديات في حي الأندلس، والحي 12.

وقاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن فك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء في قطعة بكومباوند رمسيس الحى الخامس.

وأشار المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الى أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير أسفرت عن إزالة فورية لمخالفات بناء بـ3 قطع أراض بمنطقة ابني بيتك بالمدينة لمخالفة الاشتراطات البنائية، وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى عملية البناء المخالف.

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