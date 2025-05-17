الإسكان تكشف عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية لمحطات تحلية المياه

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن محطات المعالجة الخاصة بالصرف الصحي ومحطات التنقية تشهد تطورًا كبيرًا ومتلاحقًا ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

عدد محطات التحلية

ولفت إلى أن مصر تمتلك حاليا 100 محطة تحلية موزعة على مختلف المناطق الساحلية، وتصل القدرة الإجمالية لتلك المحطات حوالي 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، بعدما كانت لا تتجاوز الـ 100 ألف متر مكعب يوميا في السابق.

مستهدف محطات تحلية المياه

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي يقدمه محمد سويد بقناة “المحور” إلي أن الخطة الاستراتيجية لمحطات تحلية المياه 2025-2025 تستهدف تنفيذ 23 مشروعا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2.655 مليون متر مكعب يوميا، والهدف النهائي بحلول عام 2050 رفع القدرة الإنتاجية إلى 6.4 مليون متر مكعب.

وتابع:"كل أسبوع بنسمع عن تحديث في تقنية جديدة وتكنولوجيا تحل لنا مشكلات وتحديات، ورأينا الأشقاء من الدولة الإفريقية المشاركين في معرض ويندوركس فرحين بعدما رأوا المحابس بتتصنع في مصر وأن هناك شراكة بين مصر والشركات العالمية، ويريدون أن ينتقل ذلك إليهم".



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