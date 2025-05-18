الأحد 18 مايو 2025
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مصرع شاب غرقا في مياه كوم أمبو بأسوان

مصرع شاب غرقًا فى
مصرع شاب غرقًا فى مياه كوم أمبو،فيتو

لقى شاب مصرعه غرقًا، فى ترعة قرية السبيل القبلى التابعة لقرية الكفور بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار لمدير أمن أسوان 

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد ابوالليل إخطارا يفيد بوصول "ناصر عبد الحميد بدرى، 30 سنة" لمشرحة كوم أمبو، جثة هامدة.

وتبين أن الشاب لقى مصرعه غرقًا فى ترعة بقرية السبيل القبلى التابعة لقرية الكفور بمركز كوم أمبو، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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أسوان غريق جثة اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان الجثة داخل مشرحة المستشفي

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