جرائم هزت مشاعر المصريين.. مسن يقتل شقيقه ويدفنه بالمنزل في أسيوط.. إنهاء حياة طفل لاستخدام كفه في أعمال سحر.. واقعتا مينا موسى والطفلة ساجدة «الأحدث»

هزت جريمتي مقتل مينا موسى والطفلة ساجدة بحي السلام في القاهرة مشاعر المصريين بسبب بشاعتهما واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحليل سلوك مرتكبيها، فمنذ نحو أسبوع لم تهدأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت تداول العديد من المنشورات المطالبة بحق الشاب مينا موسى، ابن مركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي تم استدراجه للقاهرة للعمل في وظيفة وهمية للتمريض المنزلي، ليتم قتله وتقطيع جسده وإلقاء أعضائه في ترعة، بعد مساومة أهله على مبلغ مالي.

أما الطفلة ساجدة فحكايتها تتلخص في توجه الطفلة لشراء بعض المستلزمات لمنزلها، وبينما كانت في طريقها، نادتها المتهمة إلى منزلها، وعندما نادت الأم على طفلتها، لم تكن تعلم أن ابنتها موجودة في منزل المتهمة.

حاولت "ساجدة" الرد على نداء والدتها، إلا أن المتهمة قامت بكتم أنفاس الطفلة بعنف لمنعها من الاستجابة، مما أدى إلى مقتلها وذلك بسبب خلافات مالية مع والدتها.

واستدعى ذلك النقاش والتحليل استرجاع أهم الجرائم التي هزت مشاعر المصريين في الآونة الآخيرة.

قتلت صديقتها دفاعًا عن كرامة زوجها بـ6 أكتوبر

في قلب كمبوند الأثرياء بمنطقة 6 أكتوبر، وقعت جريمة مروعة هزت هدوء المكان. فتاة عشرينية، لم تكن تدرك أن زيارتها لصديقتها ستنتهي بجريمة قتل دموية تقودها إلى مشرحة زينهم، وقصتها إلى أوراق التحقيقات.

القصة بدأت بقرار خاطئ، قاد تلك الفتاة إلى منزل صديقتها في كمبوند شهير بمنطقة 6 أكتوبر، كانت جلسة تبدو عادية بين الصديقتين، حديث ودي استمر حتى أنضم زوج الصديقة إليهما، لكنه سرعان ما تحول إلى مشهد لا يتخيله أحد داخل أسوار هذا المكان.

بدأت مشادة كلامية حادة بين الفتاة وزوج صديقتها، ارتفع فيها التوتر واشتدت الألفاظ، الزوجة لم تتحمل ما يجري أمامها. وبدلًا من التهدئة، اختارت طريق العنف الدموي، في لحظة غضب، اندفعت الزوجة نحو المطبخ، وعادت وهي تحمل سلاحًا أبيض وفي لمحة واحدة، طعنت صديقة عمرها في بطنها.

الدماء سُفكت، والمشهد الذي بدأ بحديث بسيط انتهى بجثة هامدة على الأرض، الأصوات التي اخترقت هدوء الكمبوند وصلت إلى مسامع الجيران، فبادروا بالاتصال بشرطة النجدة، وعلى الفور، تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود شجار وصراخ مستمر داخل إحدى الوحدات السكنية، العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، قام بتوجيه رجال البحث الجنائي إلى المكان، بالتنسيق مع فرقة حدائق أكتوبر والأمن العام، للوقوف على ملابسات الجريمة الغامضة.

قتل شقيقه ودفنه بالمنزل وصب الأسمنت فوقه

حالة من الذهول والصدمة سيطرت على أهالي قرية "بني رافع" التابعة لمحافظة أسيوط، بعدما شاهدوا الأجهزة الأمنية تصطحب المتهم لتمثيل الجريمة، إذ لم يتوقعوا أن أحد أبناء قريتهم سيقدم على قتل شقيقه ودفنه بهذه الوحشية.

ففي جريمة مروعة شهدت قرية "بني رافع" التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط حادثة قتل شنيعة، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه الأكبر ودفنه داخل منزلهما، في ظروف غامضة دفعت الجميع للتساؤل عن دوافع الجريمة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغ من أحد أفراد العائلة حول اكتشافه مقتل قريبه (م. ج)، 62 عامًا، على يد شقيقه الأصغر (ح. ج)، 57 عامًا، داخل منزل العائلة.

وفي التفاصيل، ضرب القاتل شقيقه بـ"بلوك من الطوب" على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور، ثم دفنه داخل حفرة في المنزل وصب طبقة أسمنتية فوقها لإخفاء الجريمة.

وكان ابن عم الشقيقين يتردد على منزل الضحية للسؤال عنه بسبب طول فترة غيابه، إلا أن شقيقه الأصغر القاتل كان يتهرب من الإجابة ويخبره بعدم معرفة مكانه، إلى أن لاحظ ابن العم وجود صبة أسمنتية في المنزل، ما أثار شكوكه وأصر على مواجهة القاتل، وسارع بإبلاغ الشرطة.

واعترف القاتل بتنفيذ الجريمة بمفرده واستغلال عدم وجود أحد في المنزل لدفن شقيقه.

الأجهزة الأمنية تمكنت من استخراج الجثة وإحالة القاتل إلى النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثمان بعد معاينة الجثة.

طفل أسيوط

اتفق 5 أشخاص فى محافظة أسيوط بينهم 3 أشقاء، على قتل طفل بدافع الحصول على كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية، ووقع اختيارهم على الطفل محمد ع أ البالغ من العمر 8 أعوام.

وفي يوم 18 يونيو الماضي، اختطف أحد المتهمين، الطفل بأن استدرجه إلى حظيرة مواشي مستغلا صغر سنه موهما إياه بمساعدته في القيام ببعض أشغال الحظيرة، وما أن ظفروا به حتى طرحوه أرضا وأطبقوا على قدميه وأتموا مخططهم الإجرامي بأن نحروا عنقه ذبحا ثم بتروا كفيه.

طالب خسر 85 ألف جنيه بالمراھنات فيحاول إنهاء حياته

في محافظة شمال سيناء نجحت أجھزة وزارة الداخلیة في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بئر العبد بمدیریة أمن شمال سیناء من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالھا طالب- مقیم بدائرة القسم مصاب بحالة إعياء إثر محاولته التخلص من حياته.

وبالانتقال وسؤال الطالب المذكور أكد محاولته إنهاء حياته أثناء تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سیئة، بسبب خسارته مبلغ مالى 85 ألف جنیه على أحد تطبیقات المراھنات الریاضیة عبر شبكة الإنترنت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مدرس فيزياء قطع طالب لـ3 أجزاء بسبب المراهنات

في جريمة من الجرائم التي هزت الرأي العام منذ شهور ذاته أقدم مدرس فيزياء، على قتل طالب بالدقهلية وقطعه لـ3 أجزاء بسبب المراهنات، حيث انتهت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، إلى ثبوت اتهام المدرس بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، وتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعي كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وإلقاء جثمانه فى إحدى الأراضى الزراعية – بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.