خريطة التلاوات المرتلة والمجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود يوم الأحد 20 ذو القعدة

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة مريم 30ق

19:01 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سور الزمر / غافر/ النازعات 45ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى يوسف/ الرعد 44ق

02:57(قبل الفجر) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة المائدة 30 ق





تلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد



أما عن تلاوات المصحف المرتل ستكون مواعيد إذاعتها على النحو التالي:

الساعة / ٦:٠٠ ٠ تلاوة للقارئ محمود على البنا ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل

ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود على البنا القصص ومدة التلاوة / ٢٧ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود على البنا ما تيسر من سورتي العنكبوت والروم

ومدة التلاوة / ٣١ ق

الساعة / ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور الروم لقمان السجدة

الأحزاب ومدة التلاوة / ٣١ ق

الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ

ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ۱۳:۳۱ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور سبأ فاطر يس ومدة

التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٥:١٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سور يس - الصافات - ص

. ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي ص - الزمر ومدة

التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٢:٢٤ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة

التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي فصلت الشورى

ومدة التلاوة / ۲۸ ق



ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: قالون في

الساعة ٢٠:١٩ والتلاوة من / سور عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق - حتى آية ١٠ سورة

البروج تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٢٤



تليه فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في

الساعة ٢١:٢٦

- والتلاوة من الآية ۱۰۰ من سورة آل عمران - حتى آية ١٤٨ سورة آل عمران تسبقها

تقدمة للشيخ محمود برائق / ومدة التلاوة ٢٤ق



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة ٠١:٥٢ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من الآية ٥١ من سورة المؤمنون

وحتى الآية ٣٤ من سورة النور / ٢٩:٤٥

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