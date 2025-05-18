الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، امتحان مواد "الرياضيات والتوحيد والسيرة" لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان "الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات" فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية".
 
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسئولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعدادية الازهر الابتدائية والإعدادية الإعدادية الأزهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية الشهادتين الابتدائية والاعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الشهاده الاعداديه

مواد متعلقة

طلاب الإعدادية الأزهرية بعد امتحاني العربي والهندسة: الأسئلة سهلة والوقت غير كافٍ (فيديو)

اذكر اسم الفاعل من "طاهر"، سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية (فيديو)

المعاهد الأزهرية، رابط سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بعد قرار الضويني

اليوم، انطلاق امتحانات صفوف النقل في المعاهد الأزهرية وسط تعليمات مشددة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)

السفارة الأمريكية بطرابلس تكشف حقيقة نقل سكان غزة إلى ليبيا

بيراميدز يستنكر تجاهل رابطة الأندية ويؤكد مجاملتها للأهلي

أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)

اليوم، امتحان مواد "الرياضيات والتوحيد والسيرة" لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رابطة الأندية تجتمع اليوم مع فرق الدوري لمناقشة استعدادات الموسم المقبل

خدمات

المزيد

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق

النتائج الأولية للفرز والتظلمات للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5

هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية