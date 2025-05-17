خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

كشف باسم أبو غنيمة الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية والجيو سياسية الحالية.

توقعات أسعار الفائدة

وأكد، أن المؤشرات وتوقعات أوساط المستثمرين تشير إلي اتجاه البنك المركزي في اجتماعه المقبل الي تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بنسبة طفيفة.

إيجابيات قرار خفض أسعار الفائدة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” أنه في حال قرر البنك المركزي في اجتماعه المقبل خفض أسعار الفائدة سيكون ذو أثر إيجابي مباشر على سوق الأسهم، حيث سيفضّل المستثمرون الاتجاه إلى أدوات استثمارية تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم، بدلًا من أدوات الدخل الثابت.

وتابع: القطاعات الأكثر استفادة من سيناريو خفض أسعار الفائدة هو القطاع البنكي وأيضا العقاري، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري، في حين قد تتضرر بعض الشركات المدينة أو التي تعتمد على القروض في توسعاتها، بسبب تحرك أسعار الفائدة مستقبلًا بشكل غير متوقع.

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