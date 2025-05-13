هل يرفع البنك المركزي شعار التثبيت هو الحل في الاجتماع المقبل ؟

ينتظر الملايين قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماع الخميس 22 مايو لتحديد أسعار الفائدة.

ويرى كثير من الخبراء القرار الاقرب هو اتجاه البنك المركزي نحو إعلان تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المزمع انعقاد الاجتماع فيه 22 مايو.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات عن عودة التضخم إلى الارتفاع نتيجة عدة متغيرات يرى خبراء أنها حتى وإن كانت مؤقتة لكن لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في قرار اللجنة خلال الاجتماع القادم والأفضل هو تثبيت أسعار الفائدة والحفاظ علي تدفق سيولة بسبب إقبال الملايين على الاستثمار في الشهادات الادخارية والتي لايزال العائد منها كبير ومشجع للعملاء.

وقد أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن معدل التضخم خلال أبريل، من خلال التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (15.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.3%).

قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تسجل قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025)، شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

وتابع: “كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيًّا من كل عام”.

قال البنك المركزي ، اليوم الثلاثاء:ِ إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.143.9 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2025.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.

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