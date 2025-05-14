من نجم الشاشة إلى السجن.. مأساة محمد غنيم على مسرح الحياة.. محاميه: الحكم صدر غيابيا... ونعول على إعادة المحاكمة لإظهار الحقيقة

في تحول درامي لم يكتبه السيناريو، وإنما صاغته الوقائع القضائية، يقف الفنان والطبيب محمد غنيم أمام القضاء بتهم ثقيلة تتعلق بتهديد طليقته وابتزازها، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني والإعلامي.

محمد غنيم من الشهرة إلى قفص الاتهام

محمد غنيم، الطبيب البشري الذي لمع نجمه في أدوار تلفزيونية متعددة، لم يتوقع أن يجد نفسه متهمًا في واحدة من أكثر القضايا حساسية، حيث تتقاطع فيها الحياة الشخصية بالجرائم الإلكترونية والنزاعات الأسرية المعقدة.

بداية القصة.. تهديد وابتزاز

تعود بداية القضية إلى عام 2022، عندما تقدمت الإعلامية "رانيا نبيل" – طليقة الفنان – ببلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة، تتهم فيه غنيم بتهديدها بالقتل، وإفشاء أسرار خادشة للشرف، والتشهير بها عبر وسائط التواصل، فضلًا عن محاولته ابتزازها ماليًا.

وجاء في أمر الإحالة، الصادر عن المستشار شادي البرقوقي في القضية رقم 15486 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، أن غنيم – البالغ من العمر 63 عامًا – استخدم وسائط مباشرة وغير مباشرة لإيذاء طليقته نفسيًا واجتماعيًا، وذلك عبر التهديد والسب والقذف، مستعينًا بوسيط يُدعى زينب حسن، ومستخدمًا وسائل الاتصالات والإعلام المرئي لترويج اتهامات طالت سمعة المجني عليها وعائلتها.

الحكم الغيابي على محمد غنيم وإلقاء القبض عليه

في وقت لاحق، أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمًا غيابيًا بسجن الفنان ثلاث سنوات بعد أن ثبت لديها تورطه في القضية، ما أدى إلى إدراج اسمه على قوائم تنفيذ الأحكام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على غنيم، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وسط تغطية إعلامية رافقت تفاصيل الواقعة منذ لحظتها الأولى.

النزاع القانوني في قضية غنيم لا يزال مستمرًا، حيث ستكون المحاكمة المقبلة الفرصة للفنان لتقديم دفاعه ضد التهم الموجهة إليه، وسط تكهنات عن إمكانية تأثيرات القضية على مستقبله الفني. ورغم أن القضية بدأت بتصاعد الأزمات الأسرية، إلا أن التطورات الأخيرة جعلت من غنيم اسمًا متداولًا على الساحة الإعلامية بشكل قد يطغى على جوانب أخرى من حياته المهنية والشخصية.

ومن المتوقع أن تُسهم إعادة المحاكمة في تحديد مصير غنيم، مع انتظار قرار المحكمة النهائي حول التهم الموجهة إليه، وما إذا كان سيتعين عليه قضاء عقوبته أم سيتم إعفاؤه منها بعد تقديمه لدفاع قانوني أقوى.

محامي محمد غنيم يوضح خلفيات القبض عليه

في تصريح خاص لـ"فيتو"، كشف المستشار إسماعيل بركة – محامي الفنان محمد غنيم – أن سبب القبض على موكله كان تغيبه عن جلسة المعارضة على الحكم الغيابي، وهو ما أدى إلى تنفيذ الحكم تلقائيًا دون أن تُمنح له فرصة الدفاع عن نفسه.

وأضاف بركة: "نحن الآن بصدد إعادة محاكمة الفنان، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، موضحًا أن نيابة مصر القديمة ستُحدد موعد الجلسة خلال أيام، وأن الفنان سيظل محتجزًا في قسم الشرطة لحين عرض القضية على محكمة الجنايات من جديد.

وأكد المحامي ثقته في أن "إعادة المحاكمة ستمنح موكله الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه، وإثبات ما لديه من مستندات تنفي عنه التهم المنسوبة".

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