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رياضة

شوط أول سلبي بين أهلي جدة والخلود في الدوري السعودي

اهلي جدة
اهلي جدة

تعادل فريق أهلي جدة مع نظيره الخلود سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

تشكيل الأهلي ضد الخلود

في حراسة المرمى: الصانبي

في خط الدفاع: دامس – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد

في خط الوسط: زياد الجهني – اليكساندر – جابري فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان – إيفان توني

 ودخل أهلي جدة المباراة باحثًا عن الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، حيث أن الراقي يأمل في، الحصول على مركز متقدم.

ويحتل الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة جمعها النادي الجداوي من 31 مباراة، حيث يأمل الفريق في تحقيق الفوز من أجل استمراره في مواصلة المنافسة على المركز الثالث.

قائمة أهلي جدة أمام الخلود 

وشهدت قائمة الأهلي العديد من الغيابات الهامة لأسباب مختلفة، يأتي على رأسها الجناح البرازيلي، جالينو، لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى قائد الفريق، فرانك كيسي، الذي سيغيب عن المباراة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

أجانب الأهلي ضد الخلود في الدوري السعودي

ويتواجد في قائمة الراقي  عدد من الأجانب على رأسهم الثنائي رياض محرز وإيفان توني، بالإضافة إلى ثنائي الدفاع ميريح ديميرال وروجر إيبانيز، علاوة على لاعب الوسط ألكساندر - فرانك كيسي – إيفان توني.

 كما تشهد القائمة أيضًا تواجد الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، ولاعب الوسط الشاب، جابري فيجا، بينما سيكون المقعد الأجنبي الثامن، للعائد من الإصابة ماتيو دامس.

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