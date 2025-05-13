1072 فرصة عمل للشباب بشركة مقاولات إماراتية

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء،عن فتح باب التقديم على 1072 فرصة عمل، في شركة "هايتك الإمارات للمقاولات العامة"، وفرتها "الوزارة" بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، وذلك برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر،وأجور إضافية وفقا للإنتاجية.

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود "الوزارة " لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية الماهرة والمُدربة.

فرص العمل المتاحة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن هذه الفرص على تخصصات:200 مِركب هياكل عام، و197 بَنّاء عام، و86 نجار مسلح، و92 حداد تسليح بناء، و74 لحام، و80 مساعد بناء، و20 كهربائي صِناعي، و30 ميكانيكي مُحرك ديزيل، و4 عامل مضخات "سباك "، و50 مُشغل رافعة، و100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"،أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الفئة.

مميزات فرص العمل الجديدة

وقالت أن المميزات هي توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي، وإجازات أسبوعية وسنوية،وأن العمل لمدة 8 ساعات على أن يكون التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 13-5-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنا

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