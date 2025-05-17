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بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

فيتو

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)،  يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ويمكنك مشاهدة لقاء البنك الأهلي ضد الأحمر اليوم عبر تردد قناة أون تايم سبورت 1.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمواجهة اليوم مباشر

ويمكنك ضبط تردد بث أون On Time Sports 1 اليوم، القناة الناقلة لمواجهة اليوم.

وتستطيع مشاهدة اللقاء عبر التردد 10853 على النايل سات مباشرة، مع معامل تصحيح 5 / 6.

وأعلنت قنوات أون سبورت عن معلق لقاء اليوم وهو المعلق الرياضي محمد عفيفي.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي 

 ولعب الأهلي والبنك الأهلي، تسع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020-2021.

كانت المباراة الأولى التي جمعت بين الأهلي والبنك الأهلي في يوم 17 يناير من عام 2021، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما آخر لقاء جمع المارد الأحمر بالبنك في الأول من ديسمبر الماضي وانتهى بالتعادل دون أهداف أيضًا.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في أربع مباريات وتعادلا سويا في أربع مباريات.

بينما حقق البنك الأهلي الفوز في مباراة واحدة.

خلال الـ9 لقاءات أحرز لاعبو الأهلي عشرة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف لاعب الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، برصيد هدفين.

 

 

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