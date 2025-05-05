أول تعليق من بايرن ميونخ بعد تتويج هاري كين بأول ألقابه

علق كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، على تتويج المهاجم هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بأول ألقابه في سن 31 عاما.

وكان تعادل باير ليفركوزن مع فرايبورج بنتيجة 2-2، يعني تتويج بايرن ميونخ باللقب للمرة 12 في آخر 13 موسما.

وقال دريسين: "نحن جميعا نهنئ هاري كين من قلوبنا على هذا اللقب، لقد سجل بالفعل 80 هدفا مذهلا لنا وأثبت للجميع أن كين يمكنه الفوز بالألقاب".

وبالنسبة لهاري كين، الذي لم يفز من قبل بأي لقب مع إنجلترا أو مع ناديه السابق توتنهام، كان هذا اللقب بمثابة انتهاء لفترة انتظاره للتتويج بلقب بعدما توج ليفركوزن باللقب في الموسم الماضي.

وكان الإحساس بالراحة، واضحا على هاري كين، الهداف الأول في الدوري الألماني، حيث نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من حفل تتويج بايرن في مطعم بوسط المدينة.

وحرص الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، هاري كين علي غناء مجموعة أغاني مثل "سويت كارولين" و"تاك مي هوم، كونتري رودز" مع زميليه في الفريق، جوشوا كيميتش وإيريك داير.

وتجمع نحو 30 مشجعا لبايرن ميونخ خارج المطعم، وحصلوا على توقيعات اللاعبين كمكافأة، لكن المدينة كانت هادئة بخلاف ذلك.

ومن المتوقع إقامة احتفال جماهيري كبير في ساحة "مارين بلاتز" وسط المدينة يوم 18 مايو، نظرا لأن بايرن ميونخ ينتظر خوض آخر جولتين، وسيتم تسليم الكأس بعد مباراة الفريق المقبلة على أرضه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، السبت القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.