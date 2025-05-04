هاري كين يكسر عقدته ويتوج بأول لقب في مسيرته

أنهى الدولي الإنجليزي هاري كين عقدته التاريخية بالتتويج بأول لقب في مسيرته الاحترافية، بعد تأكد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة 34 في تاريخه، مساء اليوم الأحد.

وضمن البايرن التتويج باللقب رسميا، مستفيدا من تعادل ملاحقه باير ليفركوزن أمام مضيفه فرايبورج بنتيجة (2-2)، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.

هاري كين يحتفل بأول لقب في مسيرته

وبالفعل لم ينتظر كين طويلا للاحتفال بانتهاء عقدته التاريخية، حيث نشر على حسابه عبر إنستجرام صورة رمزية لكأس، في إشارة إلى التتويج باللقب.

كما نشر مقطع فيديو له رفقة لاعبي بايرن ميونخ يغنون "نحن الأبطال"، وذلك تمهيدا للاحتفالات الكبرى التي ستأتي تباعا في الأيام القادمة.

وأثبت كين صحة قراره بالرحيل عن توتنهام في صيف 2023 تجاه بايرن ميونخ مقابل 100 مليون إضافة إلى الحوافز، بهدف إنهاء عقدته رفقة الفريق الأنجح في ألمانيا وبين الأكثر نجاحا في العالم.

وقال كين حينها في مؤتمر تقديمه: "الكل يعرف مدى ارتباطي مع توتنهام، ويبقى النادي في قلبي دائما، ولكن أريد الفوز بالألقاب والمشاركة في دوري الأبطال، وبالتالي عندما تواصل معي البايرن كان يتوجب على التفكير، حيث أريد دفع نفسي بقوة للفوز بالألقاب".

وبعد أن فرضت عقدة كين نفسها على سطوة البايرن في الموسم الماضي الذي خرج فيه العملاق البافاري دون الفوز بأي لقب، خرج الإنجليزي في شهر فبراير بتحدي كبير قائلا: "هناك العديد من الأشخاص على مدار مسيرتي لم يتحدثوا سوى عن حقيقة واحدة هي عدم فوزي بأي لقب بعد، سيكون من الرائع إخراس بعضهم".

هاري كين يخسر عدة ألقاب سابقة

وخسر كين العديد من الألقاب الكبرى أبرزها نهائي اليورو مرتين رفقة منتخب إنجلترا، ونهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه السابق توتنهام عام 2019.

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