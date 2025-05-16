الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وذلك في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدا في مجال أسواق رأس المال.

جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي الحالي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
 

بحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل ٢٠٢٦،  ليشكل منصة عالمية تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.

وتعد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادة دولية على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

تطوير أسواق المال

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية،قائلًا:“إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى يمثل تقديرًا دوليًا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة  لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال،  كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.”

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصة لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال.

حيث عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية  فيديو ترويجي خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية.

تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق

ومن جانبه، أعرب الدكتور فريد، نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، عن بالغ تقديره وسعادته باختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الرقابة المالية، معتبرًا القرار دليلًا على ثقة أعضاء المنظمة في قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الدول الأعضاء في سبيل تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق في سبيل لعبها دورًا أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.

وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، ومؤكدًا على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة.

ولفت إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية.

هذا وتعد (الأيوسكو-IOSCO) هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.

يمثل الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة، واحدًا من أبرز الاجتماعات العالمية التي تبحث اجتماعات ونقاشات مُكثّفة لواقع ومستقبل أسواق رأس المال العالمية، وكذلك المسائل التي تهمها مثل التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والاستقرار المالي، والأصول الرقمية، ويضم منظمات دولية وجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسواق المالية غير المصرفية الأسواق المالية الاستقرار المالي التحول الرقمي التمويل المستدام الهيئة العامة للرقابة بيئة الاستثمار

مواد متعلقة

رئيس الرقابة المالية: تعزيز أنشطة التمويل المستدام يتطلب استعداد رقابي ومرونة للاستجابة للمتغيرات

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

أخبار الاقتصاد اليوم، 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل لبنك CIB،وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمؤتمر (WIC)، مع قرب انتهاء المهلة القانونية ما مصير المحال التجارية غير المرخصة؟

دراما ضريبة بورصة مصر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ.. التفاصيل الكاملة لطرح وحدات صناعية بالمحلة الكبرى.. وانخفاض سعر 10 سلع غذائية بالأسواق

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية بإسبانيا

رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام

الأكثر قراءة

الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين 2025

الداخلية توضح حقيقة احتجاز محام داخل قسم شرطة بالقاهرة

رصدته الكاميرا يتجول بشوارع فيصل، أين اختفى نجم أديني عقلك؟

ذروة الموجة الحارة، تحذير عاجل من طقس السبت

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

وزير جيش الاحتلال: سنطارد عبد الملك الحوثي ونغتاله

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع البنك الأهلي.. مانشستر يونايتد ضد توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

دعاء الجمعة لرد الضال وعودة الأشياء المفقودة

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية