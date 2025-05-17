خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج غلب الارتفاع علي أداء المؤشرات الخليجية بدعم من نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام الحالي.



والبداية من الإمارات

وتصدر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع 2.69%، وواصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع السادس مرتفعًا 2.69% مدعوم بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من 2025.



وفي سوق أبوظبي



صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.29% إلى مستوى 9654.22 نقطة في أسبوع.

وفي المملكة العربية السعودية



سجل مؤشر السوق السعودي مكاسب أسبوعية مرتفع بنحو 1.06% لينهي أسبوعين متتاليين من الخسائر ليغلق عند مستوى 11485.05 نقطة.



وفي الكويت

سيطر اللون الأخضر على تعاملات الأسهم الكويتية في أسبوع ليسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 1.04% 89.67 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 8756.47 نقطة ليسجل المؤشر بذلك خامس مكاسب أسبوعية متوالية.



وارتفع مؤشر السوق العام 0.97% أو 77.95 نقطة ليغلق عند مستوى 8088.7 نقطة وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو 0.67% 46.46 نقطة لينهي التعاملات عند 7014.29 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع 48.34 مليار دينار بما يمثل نمو بنحو 0.98% حوالي 467 مليون دينار مقارنة بالأسبوع السابق، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 1.97 مليار سهم وقيم التداول إلى 472.03 مليون دينار عبر 102.99 ألف صفقة منفذة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.