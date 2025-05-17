الأهلي يتقدم على البنك 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

تقدم النادي الأهلي، على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 1-0 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إمام عاشور الهدف الأول لـ الأهلي في شباك البنك بالدقيقة 22 تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي.

تشكيل الأهلي ضد البنك

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر وجراديشار.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الأهلي فى الدورى



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار

في خط الهجوم أسامة فيصل، ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد ياسر ريان، احمد مدبولي، احمد النادري.

مباراة الأهلي والبنك

ويدخل النادي الأهلي المباراة طامحا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة سلسلة انتصاراته وزحفه نحو الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

بينما يسعى البنك هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في جدول الترتيب أملا في الحفاظ على مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية.

حكام مباراة الأهلي والبنك

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويتربع الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحل البنك الأهلي رابعًا بـ37 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، اشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي افشه، كريم وليد نيدفيد، امام عاشور، عمر الساعي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار

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