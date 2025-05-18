متحف الزعفران بجامعة عين شمس ينظم اليوم احتفالية كبرى

ينظم متحف الزعفران بجامعة عين شمس احتفالية كبرى اليوم الأحد، تحت شعار “مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير”، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الأثري والمتحفي، في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتاحف.

اليوم العالمي للمتاحف

وتُفتتح الفعاليات بمحاضرة يلقيها الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق والمشرف العام على متحف الزعفران، بعنوان “المتحف المصري من الأزبكية إلى التحرير”.

كما تتضمن الاحتفالية ندوة علمية متميزة يقدمها الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير متحف الزعفران وعضو اللجنة الدولية لمتاحف البيوت التاريخية، وعضو الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) – مصر، تحت عنوان “المتاحف طريقك للعالمية: دليلك للانضمام إلى لجان المجلس الدولي للمتاحف – ICOM”.

ويعقب المحاضرتين جولة تعريفية داخل المتحف يقوم بها أمناء المتحف، يليها جلسة حوارية مفتوحة (دردشة متحفية) مع مدير المتحف والحضور، بهدف تعزيز التواصل ونشر الوعي المتحفي.

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