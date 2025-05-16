جامعة عين شمس تكشف التفاصيل الكاملة للجامعة الأهلية والتخصصات المتاحة

افتتحت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسة الجامعات الأهلية في مصر "فرص وٱفاق" بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس تحت شعار " ٧٥ عاما من التميز والريادة... عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل؛ حيث استعرضت موقف جامعة عين شمس الأهلية الدولية جنوب العاصمة -وخطط البرامج المقترحة ومجالات التعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"

وأوضحت غادة فاروق أن مجلس الوزراء قد وافق بالقرار رقم ( 75 ) لسنة 2022 باعتبار مشروع جامعة عين شمس الأهلية من المشروعات القومية، وفي 26/3/2025 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، بمدخل العاصمة الإدارية من طريق العين السخنة، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

أهداف إنشاء الجامعات الأهلية في مصر

مشيرة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية في مصر يهدف إلى تحقيق عدة أغراض استراتيجية، من أهمها توسيع فرص الحصول على التعليم العالي، استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المصريين وتوفير مقاعد دراسية إضافية لهم، خاصة في ظل محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية والخاصة؛ تقديم برامج أكاديمية حديثة ومتطورة تضاهي البرامج المقدمة في الجامعات العالمية المرموقة، وذلك مع التركيز على الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.



وأضافت أن الجامعات الأهلية تلبي احتياجات سوق العمل وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجامعات

وعن جامعة عين شمس الاهلية أوضحت غادة فاروق أنها ستقام وفقًا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار حيث تعتمد بالأساس على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومتطلبات سوق العمل من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة، وذلك على مساحة 192 فدان تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المحفزة للشباب المبتكر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ووفقًا لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وذلك لتوفير فرصة لالتحاق الطلاب للدراسة بكليات جامعة عين شمس بناءًا على الأعداد المخصصة لكل كلية من خلال إستغلال الموارد والخبرات المتوافرة لدى جامعة عين شمس من برامج دراسية وأعضاء هيئة تدريس.

وأشارت غادة فاروق إلى أنه تم توقيع العديد من الشراكات مع جامعات أجنبية لضمان تقديم برامج تعليمية متميزة لخلق فرص عمل للخريجين فى سوق العمل الدولى وهى:-

جامعة إيست لندن، جامعة أكستر البريطانية، جامعة أسكس البريطانية، جامعة كوين مارى "لندن" جامعة فكوى " اليابان "، جامعة ستراسبورغ " فرنسا "، جامعة شتوتجارت " ألمانيا “، جامعة فليندرز ”أستراليا" وجامعة الشارقة " الإمارات العربية المتحدة ".

وتحدث محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن الجامعات الأهلية وأثرها على مسيرة التعليم؛ جيل الجامعات الأهلية، والجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الأهلية، مضيفا ان جامعة القاهرة كانت أول جامعة أهلية، كما تناول سيادته العلاقة بين الجامعة الحكومية والخاصة والأهلية والتي يتم تأسيسها من قبل شخص طبيعي أو اعتباري.

واضاف انه هناك حوالي ١٢ جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية.



لافتا إلى أهمية الجامعات الأهلية والتي يجب أن تصل للمعايير الدولية لرفع التصنيف مع وجود برامج مميزة ترتبط باحتياجات سوق العمل والصناعة.



وعن مميزات الجامعات الأهلية، أوضح رئيس جامعة القاهرة أنه من أهم مميزات الجامعات الأهلية انها تتجاوز كافة العقبات الروتينية الموجودة في الجامعات الحكومية فعلى سبيل المثال يتم التعاقد أعضاء هيئة التدريس بمدد زمنية محددة يتم تجديدها حسب الكفاءة.



الي جانب وجود مزايا كثيرة وفرص كبيرة للطلاب لتلقي تعليم جيد وعمل شراكات أوسع مع مختلف المؤسسات مقابل تحصيل قيم مالية مناسبة.

وتحدث محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية عن تجربة جامعة الجلالة الأهلية -الجيل الأول من الجامعات الأهلية في مصر ورؤيتها المستقبلية موضحا ان جامعة الجلالة تعد من الجيل الأول للجامعات الأهلية مثل الجلالة، الملك سلمان، العلمين الجديدة، والتي تعد مكملة للجامعات الحكومية، مضيفا أن إنشاء ١٢٥ جامعة في أقل من عشر سنوات يعد إنجازًا حقيقيا لم يكن يتوقعه أحد.



كما أوضح أن أي نجاح تحقق للجامعات الأهلية قائم على القادمين من الجامعات الحكومية، مستعرضا تجربة جامعة الجلالة التي تستهدف ٢٥ ألف طالب خلال العشر سنوات الأولى منذ تأسيسها، كما أشار إلى أعضاء هيئة التدريس الذي يبلغ عددهم ٥٥٣ منهم العديد من الحاصلين علي 553 عضو هيئة تدريس

شهادات من الخارج إلى جانب ٩ أساتذة زائرين من عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وأضاف محمد الشناوي أن جامعة الجلالة اهتمت بالأبحاث الطلابية وربطها بالفعل مع شركاء الصناعة، وإقامة ملتقيات التوظيف، كما قامت الجامعة بعلاج ٢٤٠٠٠ مواطن من مدينة السويس، كما أن للجامعة ١١١٤ بحثا منشورا في تخصصات مختلفة.

واستعرض محمد صافي عميد كلية الحقوق كيفية إدارة الجامعة الأهلية، موارد الجامعة الأهلية وكيفية التصرف فيها، وكذلك مجلس الجامعات الأهلية ؛ كما تناول العلاقة بين الجامعات الأهلية والحكومية ولاسيما تلك التي أنشأتها، كما ألقى الضوء علي الوضع الحالي للجامعات الأهلية.

وتناول محمد صافي عميد كلية الحقوق الإطار القانوني المُنظم لعمل الجامعات الأهلية في جمهورية مصر العربية. مشيرا إلى التوسع في إنشاء هذا النوع من الجامعات غير الهادفة للربح، والتي تخضع لإشراف مجالس أمناء وتنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية, مقدمةً طيفًا واسعًا من التخصصات.

وأضاف أن هذا الإطار القانوني يستند إلى مجموعة من الوثائق الرسمية، بدءًا بالقرارات والقوانين الجمهورية المنظمة لإنشاء هذه الجامعات، مرورًا باللائحة الداخلية النموذجية التي تحدد آليات عملها، وصولًا إلى القرارات الصادرة عن مجالس الأمناء والجامعات نفسها.

وشرح محمد صافي عميد كلية الحقوق آلية إنشاء الجامعات الأهلية، والتي تبدأ بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة تقديم بيانات ومستندات تفصيلية عند طلب الإنشاء. كما تحدد تشكيل مجلس الجامعة الذي يضم قيادات الكليات والأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وذكر أنه فيما يتعلق بالإدارة، يُناط بمجلس الأمناء المسؤولية الرئيسية عن إدارة الجامعة، ويضم شخصيات ذات خبرة وكفاءة. ويضطلع رئيس الجامعة بمهام أكاديمية وإدارية ومالية تحت إشراف هذا المجلس.

مضيفا أن مجلس الجامعات الأهلية يُنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له.

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