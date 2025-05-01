معدلات تنفيذ محطات الصرف الصحي المعالجة بالقاهرة الجديدة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ اعمال إعادة تأهيل محطة المعالجة سعة 80000م3/يوم بطريق العين السخنة حيث تشمل عمليه التطوير كافة الاعمال الاعتيادية ( الموقع العام والسور والمباني الإدارية) كما تشمل أعمال MEB ( اعمال الموقع العام وشبكات التغذية بالمياه والري والاعمال الصحية واعمال الكهرباء).



وشملت ايضًا عملية التطوير كافة الاعمال الميكانيكية من ( كافة المواسير والمحابس والقطع الخاصة ووحدة نزع الروائح الخاصة بغرفتي الدخول والحمأة والمصافي واحواض فصل الرمال المهواة ومنظومة الكلور... الى اخر الاعمال الميكانيكية).



واكد رئيس الجهاز عأن الطاقة التصميمية للمحطة ( 100 الف م3/ يوم ) ونوع المعالجة بالمحطة ثلاثية متقدمه.



حيث يتم تحويل مياه الصرف الصحي الخارجة من المدينة الى المحطة لمعالجتها واعادة استخدامها مره اخرى فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة وشدد على تكثيف الاعمال التنفيذية لانهائها ليتم الاستفادة من كامل المنظومة.



وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بمراكز وقرى محافظتي أسوان وبني سويف، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الشركات المنفذة ورؤساء القطاعات والجهات التابعة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع الدوري يأتي للوقوف على آخر المستجدات لكافة المشروعات على الأرض والتحديات التي تواجه التنفيذ وتذليلها إن وجدت، موضحا رؤية الوزارة نحو الانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة العمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة أنه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى قريبًا، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بجانب المتابعة الدورية الميدانية لها على الأرض للوقوف على كافة التفاصيل لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تلك المشروعات.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لها تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، لافتا إلى أنه سيتم متابعة المشروعات بكل محافظة على حدة للوقوف على كل التفاصيل وتسخير كافة إمكانيات الشركات بالكامل للانتهاء منها.

واستعرض الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات التي تعمل على تنفيذها الجهات التابعة للوزارة من "صرف صحى ومحطات معالجة وشبكات مياه ومحطات مياه" بمراكز وقرى محافظتي أسوان وبني سويف، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، والتنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في التنفيذ لسرعة الانتهاء منها.

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير، بتكثيف المتابعة الميدانية على الأرض للمشروعات، بجانب مواصلة عقد الاجتماعات الدورية ورصد نسب التقدم أسبوعيا لكل المشروعات ومتابعة كافة أعمال التوريدات وأعمال التركيب.

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