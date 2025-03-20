الخميس 20 مارس 2025
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رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر

رئيس الوزراء يتابع
رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر

وأكد  رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2025-2050)، مشيرًا إلى قدرات محطات التحلية ضمن هذه الاستراتيجية، والتي تنقسم على خمس خطط خمسية، تبدأ الخطة الأولى من عام 2025 وحتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعًا بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يوميًا.

 محطات تحلية مياه البحر القائمة والتوسعات المستقبلية المخطط طرحها بنظام PPP

وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى محطات تحلية مياه البحر القائمة والتوسعات المستقبلية المخطط طرحها بنظام PPP، حيث أوضح أن عدد المحطات الحالية يبلغ 11 محطة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يوميًا، مع وجود توسعات قيد الإنجاز ستضيف 225 ألف متر مكعب يوميًا.

ومن جانبه أكد، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، اهتمام وحرص الشركة على العمل في مصر، وأن الشركة تُعد الأقل سعرًا في العالم، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على دعم خطط الحكومة لتوطين الصناعة والتعاون لتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر.

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الهيئة القومية لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف دكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء محطات تحلية مياه وزير الاسكان والمرافق

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