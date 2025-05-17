داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

الميراث، كشف الداعية الإسلامي عبد الغفار قناوي عن بعض أحكام المواريث قائلا: "إذا مات إنسان وترك زوجة وبنت وأب وأم ففي هذه الحالة تحصل البنت على النصف، والزوجة على الثمن، والأب والأم كل شخص فيهما يحصل على السدس، ففي هذه الحالة حصلت البنت على ميراث مُماثل لجميع الورثة.

أحكام المواريث

وتابع “قناوي”:"أما إذا مات شخص وترك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ففي هذه الحالة تحصل البنت على نصف التركة، والأخت الشقيقة تحصل على النصف، وتحجب أخ الأب، أي أن الذكر الوحيد في هذه المسألة الفقهية لن يحصل على شيء".

كيفية تقسيم الميراث

ولفت إلى أن تقسيم الميراث يجب أن يحدث على وجه السرعة، خلاف أن التأخير في الميراث من شأنه أن يُحدث الشقاق بين الأخوة والأشقاء، مشيرًا إلى أن ترك الميراث على المشاع بعض الوقت في الأسرة، ولكن كل شخص يعلم حقه، فلا بأس في حال عدم وجود خلاف.



أحد شروط الميراث

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس” إلي أن أحد شروط الميراث هو موت الموروث، ولهذا لا يجب أن يقوم شخص بكتابة الميراث للورثة في ظل حياته، لأن هذا قد يُحدث بعض المهاترات.

حكم الهبة لغير الوارث

وأوضح: أن الهبة لغير الوارث أمر عادي، أما الهبة للوارث فهذا قد يُحدث بعض المشاكل، مشيرًا إلى أن أحد الصحابة اختص أحد أولاده بحديقة، وذهب للرسول لكي يُشهده على هذا الأمر، فقال الرسل صل الله عليه وسلم: "أشهد غيري على هذا"، وهذا يعني أن الهبة للوارث ممنوعة، لأن هذا من شأنه أن يُحدث الضغائن بين الورثة.

ولفت إلى أن الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه، وكل الأنصبة في الميراث مذكورة في سورة النساء، ولا يجوز الاعتراض على شرع الله أو نبدل في الميراث المفروض من قبل الله، ومن يُغير ويبدل يُعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل.

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