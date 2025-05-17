السبت 17 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم صالة جيم فى التجمع

حريق صالة جيم
حريق صالة جيم

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل صالة جيم في أحد العقارات السكنية بمنطقة التجمع، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق صالة جيم بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة جيم بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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