الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

مصرع فتاة صدمتها سيارة مسرعة في التجمع

أسعاف، فيتو
أسعاف، فيتو

لقيت فتاة مصرعها بعد ما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث التجمع الخامس اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فتاة للطريق بمنطقة التجمع الخامس صدمتها سيارة مسرعة،  ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على السيارة بعدما تركها صاحبها وفر هاربا، وجاري ضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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