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رياضة

حافلة بيراميدز تصل استاد بتروسبورت لمواجهة بتروجيت (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة بتروجت في الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت 

وتنطلق مباراة بتروجيت وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري

وتذاع مباراة بيراميدز وبتروجت عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز وتحديدًا أون تايم سبورت 2

مباراة بيراميدز وبتروجت


ويسعى فريق بيراميدز إلي تحقيق الفوز  حيث يتسلح بفوز معنوي كبير بالفوز علي الزمالك بالجولة السابقة بالدوري لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بتروجت الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.

 

ترتيب بيراميدز وبتروجت 

ويحتل بيراميدز الترتيب الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة ويحتل بتروجت الترتيب الثامن 26 نقطة

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل


1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة.

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