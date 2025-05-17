السبت 17 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية "خلية التجمع" لـ5 يوليو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 73 متهمًا، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع إلى جلسة 5 يوليو للمرافعة.


قضية خلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

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