النيابة تأمر بإعداد التقرير المروري حول مصرع فتاة صدمتها سيارة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإعداد تقرير مروري كامل حول مصرع فتاة بعد ما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث التجمع الخامس اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فتاة للطريق بمنطقة التجمع الخامس صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على السيارة بعدما تركها صاحبها وفر هاربا، وجاري ضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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