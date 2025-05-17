السبت 17 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في فيصل

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الطابق الثاني في منطقة فيصل دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة بفيصل 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات في منطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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