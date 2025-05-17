السبت 17 مايو 2025
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إغلاق 2100 منشأة غذائية مخالفة خلال حملات مكبرة في الدقهلية

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أن "المديرية تكثّف حملاتها لضبط الأسواق والمنشآت الغذائية حرصا على صحة المواطنين، وقد أسفرت جهود إدارة مراقبة الأغذية خلال الثلاثة أشهر الماضية عن المرور على أكثر من سبعة آلاف منشأة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين".

غلق 2100 منشأة مخالفة


ومن جانبه، أكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل مديرية  صحة الدقهلية، أن "هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وتحت إشراف مباشر من قيادات المديرية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، حيث تم غلق 2100 منشأة مخالفة، وسحب 2299 عينة لتحليلها".
 

ضبط 267.375 طن و9894 لتر مواد غذائية غير صالحة

كما أوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن "جهود الإدارة أسفرت عن ضبط 267.375 طن و9894 لتر مواد غذائية غير صالحة، إلى جانب إعدام 31.278.5 طن و8541.5 لتر مواد فاسدة، واستخراج 15818 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية".

المضبوطات بلغ 5125 من المواد الغذائية المتنوعة


وأشارت إلى أن عدد المضبوطات بلغ 5125  قطعة من المواد الغذائية المتنوعة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري لضبط الأسواق وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.
 

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