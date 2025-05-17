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ورشة عمل تدريبية بجامعة الأزهر تطالب بدعم مبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والعربية

ورشة عمل تدريبية
ورشة عمل تدريبية بجامعة الأزهر

عقدت جامعة الأزهر ورشة النانو بيوتكنولوجي التطبيقية لمدة ثلاث أيام بواقع ٢٠ ساعة تدريبية، والورشة تدريب تطبيقي متميز ومكثف لتقنية النانو الحيوية، وذلك برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

نشر ثقافة النانو بيوتكنولوجي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة النانو بيوتكنولوجي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين  بالجامعات والمعاهد المصرية، وتمكينهم من تعزيز قدارتهم في تطبيق مبادئ علم النانو بيوتكنولوجي، بجانب تطوير مهاراتهم العملية في تحضير مركبات النانو التي تستخدم في المجال الحيوي، وهو ما يحقق أهداف حاضنة النانو تكنولوجي؛ تحقيقًا لرؤية جامعة الأزهر وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.  

وأوضحت الدكتورة فاطمة طاهر، مؤسس ومدير حاضنة النانو تكنولوجي بالجامعة أستاذ الكيمياء الفيزيائية التطبيقية بكلية العلوم، أن ورشة العمل التدريبية شهدت إقبالًا كبيرًا من المشاركين من جامعات: الأزهر،  والإسكندرية، والمنصورة، وجنوب الوادي، والجلالة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت أنه كان هناك مشاركات لزملاء باحثين من جامعات أم درمان الإسلامية بالسودان، وجامعة أحفاد للمرأة بالسودان، وجامعة طرابلس ليبيا، وذلك من كليات: الصيدلة، والعلوم.

وأشارت إلى أن التدريب يقوم به نخبة من الأساتذة المختصين في مجال النانو بيوتكنولوجي من جامعة عين شمس ومدينة زويل والمركز القومي للبحوث، وهو ما يعكس التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في المجالات الأكاديمية والبحثية، ويوفر فرصًا للتواصل بين المشاركين والخبراء في مجال النانو بيوتكنولوجي.

 

ورشة عمل تدريبية بجامعة الأزهر تطالب بدعم مبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والعربية 

وأعلنت أن الورشة نتج عنها بعض المخرجات تضمنت:
* إنتاج مواد نانوية حيوية لاستخدامات طبية وبيئية.
* تشكيل مجموعة بحثية متخصصة لمواصلة العمل في مجال النانو بيوتكنولوجي.
* إنشاء شبكة تواصل علمي واجتماعي للمتدربين والمدربين.
* تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية.

وقالت: إن أداء المدربين خلال ورشة العمل التدريبية قد لاقى استحسانًا كبيرًا من المشاركين؛ لما تميزوا به من كفاءة علمية، وتبسيط للمفاهيم المعقدة، وتفاعل تطبيقي عالٍ، مما أسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الورشة.

وذكرت أنه تم التوصل إلى بعض التوصيات؛ ومنها:
* استمرار تنظيم ورش عمل دورية في مجال النانو بيوتكنولوجي.
* دعم مبادرات التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والعربية.
* توفير التمويل والدعم الفني لتطبيق الأبحاث النانو الحيوية.
* تعزيز دور حاضنة النانوتكنولوجي كمنصة للابتكار والتطوير.

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