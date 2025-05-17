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ارتياح بين أسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق بعد صدور الحكم بحق المتهمين (صور)

ارتياح بين أسرضحايا
ارتياح بين أسرضحايا حادث قطاري الزقازيق،فيتو

حادث قطاري الزقازيق، سادت حالة من الارتياح بين أسر ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك عقب صدور الحكم القضائي بحق المتهمين في الواقعة. 

عقوبات بالمشدد والعزل، جنايات الزقازيق تصدر حكمها على المتهمين فى حادث قطارى الشرقية

وأكد عدد من ذوي الضحايا أن الحكم أثلج صدورهم وأعاد إليهم شيئًا من حقوق أحبائهم الذين فقدوهم في الحادث الأليم.

هبة وشقيقتها شيماء من ضحايا الحادث،فيتو
هبة وشقيقتها شيماء من ضحايا الحادث،فيتو

عقوبات بالمشدد والعزل، جنايات الزقازيق تصدر حكمها على المتهمين فى حادث قطارى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق (الدائرة السابعة) في محافظة الشرقية اليوم السبت 9 عاملين بهيئة السكك الحديدية متهمين في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبرى الجديد والمعروفة إعلاميا باسم “حادث قطاري الزقازيق” حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني وتغريمهما 10 آلاف جنيه، والحبس مع الشغل 10 سنوات لباقي المتهمين وعزلهم جميعا من وظيفتهم لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة مع نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهمين.

والدة هبة وشيماء،فيتو
والدة هبة وشيماء،فيتو

4 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة ضحايا حادث قطاري الزقازيق

وقضت جنايات الزقازيق بهذا الحكم في الحادث الذي راح ضحيته 4 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة إلى جانب إصابة 53 شخصا آخرين من ركاب القطارين.

وأجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد رجب في وقت سابق جلسة محاكمة 9 من العاملين بهيئة السكك الحديدية لاتهامهم بالتسبب بالخطأ فى وفاة 4 أشخاص، بينهم طفلة إثر حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق لجلسة الأول من دور انعقاد شهر مايو المقبل، للنطق بالحكم.

اثارالحادث الاليم،فيتو
اثارالحادث الاليم،فيتو
هذا ماتبقي من حادث قطاري الزقازيق،فيتو
هذا ماتبقي من حادث قطاري الزقازيق،فيتو
ارتياح بين أسرضحايا حادث قطاري الزقازيق بعد صدورالحكم بحق المتهمين،فيتو
ارتياح بين أسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق بعد صدور الحكم بحق المتهمين،فيتو

التفاصيل الكاملة لحادث قطاري الشرقية

ترجع أحداث القضية ليوم 14 سبتمبر من العام المنقضي 2024 عندما أحالت النيابة العامة كل من المتهمين:-"ح.ع.خ" و"م.ع.ع" و"ال.ع إ.م" و"علي.م.ع" و"أ.ع.أ"و"إبراهيم. م" و"أ.ح.ن. أ"و"إ.ع.م"و"م.أ.ع “جميعهم عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وهم:-”هبة وشقيقتها شيماء وابنة الاخيرة ومسن يدعى “رمضان.ح.ح”72 سنة وإصابة 53 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة على النحو المبين بالتحقيقات.

مسن احد ضحايا حادث قطاري الزقازيق،فيتو
مسن احد ضحايا حادث قطاري الزقازيق،فيتو

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي فيما وجهت لجميع المتهمين تهمة التسبب بالخطأ فى وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة المصابين على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهمين

وكشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة،أن المتهمين الأول والثاني أحرزا بقصد التعاطي جوهرالحشيش المخدرفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وكذلك تسبب المتهمين جميعا في موت أربعة أشخاص وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وذلك بأن المتهم الأول خالف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بمنطقة فك الارتباط (لائحة سلامة التشغيل) الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والإعلان رقم 6 لسنة 2023 بشأن فك ارتباط كشك بلوك الزقازيق رقم 5، كونه لم يقم بأداء الدور المنوط به وضبط التحويلة رقم 21 على المسار الرئيسي الصحيح انتظارًا لوصول قطار الرحلة رقم 281 مما تسبب في انحراف القطار عن مساره والدخول على المسار الفرعي المتوقف به القطار رقم 336 توقفا تاما انتظارا لمرور القطار الأول ما تسبب في وقوع الحادث واصطدام القطارين.

كما كشف أمر الإحالة للمتهم الثاني أنه خالف اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بمنطقة الارتباط الوارد بذات اللائحة والإعلان السابقين بأن تقاعس عن التواجد بالمكان المنوط به الانتظار للإشارة لقطار الرحلة رقم 281 بخلو السكة وجاهزية الطريق لمرور القطار مما تسبب في وقوع الحادث.

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