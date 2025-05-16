الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

أردوغان: نتوقع من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ‎سوريا فورا

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ‎سوريا فورا.

 

رفع العقوبات عن سوريا

 وأضاف أردوغان: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن ‎سوريا خطوة ضرورية لتحقيق الازدهار فيها.

 

وأمس، قال وزير الخارجية السوري: نرحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن ‎سوريا.

 

نقطة تحول محورية للشعب السوري

 وبحسب سانا، قال وزير الخارجية السوري: قرار ترامب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري.

وتابع وزير الخارجية السوري: ترامب قدم لشعبنا أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء.

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أردوغان رجب طيب أردوغان الرئيس التركي سوريا الاتحاد الاوروبي ترامب

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