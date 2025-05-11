الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

أردوغان يؤكد لماكرون رغبة تركيا في استضافة المباحثات الروسية الأوكرانية

اردوغان، فيتو
اردوغان، فيتو

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد تركيا لاستضافة المباحثات الروسية الأوكرانية.

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع عدد من القادة الأجانب الذين شاركوا في احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر، اقترح بوتين على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في 15 مايو الجاري بمدينة إسطنبول التركية.

 

وأضاف الرئيس الروسي: "غدا لدينا محادثة مقررة مع رئيس تركيا، أردوغان. أود أن أطلب منه أن يتيح إمكانية عقد مفاوضات في تركيا، وآمل أن يؤكد رغبته في الإسهام في البحث عن السلام في أوكرانيا".

وتابع: "نحن ملتزمون بإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا. هدفها هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام طويل الأمد ودائم".

ولم يستبعد بوتين التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.

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الرئيس التركي الرئيس الروسي المباحثات الروسية الأوكرانية إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين

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