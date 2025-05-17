شاهد، لحظة الإغماء الجماعي بين طالبات تربية رياضية طنطا بسبب درجات الحرارة العالية

حصل موقع "فيتو" على الفيديو الأول الذي يوثق لحظة إصابة عدد كبير من طالبات الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا، بحالات إغماء وإجهاد حراري وهبوط خلال أداء امتحان مادة "ألعاب القوى"، في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب داخل الوسط الطلابي وبين أولياء الأمور.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، ارتفع عدد الطالبات المصابات إلى 46 حالة، تم على إثرها نقل الطالبات إلى مستشفيات طنطا الجامعية والمنشاوي العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما باشرت الجامعة والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للوقوف على أسبابها ومحاسبة المسؤولين إن ثبت وجود تقصير.

بالأسماء.. قائمة الطالبات المصابات:

المصابات بهبوط:

جنا السيد فايز – 19 عامًا

جنة إبراهيم الدويني – 19 عامًا

حبيبة شعبان عبدالوهاب – 20 عامًا

أماني محمد عز – 19 عامًا

ميرة ماجد مظهر – 19 عامًا

مصابات بإغماء وهبوط:

رحاب محمد أبوعنزة

خلود حسن الشيمي

بسملة صلاح

بسمة سامح

بسنت عرفة

إيمان أحمد شعبان

نهاد هاني قنديل

حبيبة أحمد عثمان

هند وليد عبدالرحمن

إيمان عطية أحمد

روان أسامة داوود

إيمان علاء جاد

دينا عبد الحميد الفقي

ألوان سامي السعدني

شهد حسن إبراهيم

شيرين إكرامي شلبي

آية أحمد فخر

تقى شريف علي جابر

كوثر نادر دغيم

ندى عصام الشرقاوي

روان إيهاب الفقي

ملك تامر رجب

ملك مجدي قنديل

حنين سامح الشباسي

نيرة السيد محمد

مصابات بإجهاد حراري:

حنان أحمد سليمان

حنين محمد البرنس

ميادة هلال معروف

شروق شوقي الشربي

علياء عزت طلب

حبيبة محمد منصور

ناهد محمد حسين

شهد بكر جاد

سارة إبراهيم الفخراني

شيرين علي الطنطاوي

منة صالح الشاذلي

مي محمد الحلواني

شيرين الصاوي علي

داليا جمال عبد العليم

رنا حاتم الرهوان





وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤلمة لسقوط عدد من الطالبات داخل ساحة أداء الامتحان، وسط محاولات من زميلاتهن لإسعافهن، في مشهد أثار استياء واسع من سوء التنظيم وعدم وجود تجهيزات طبية كافية داخل لجنة الامتحان.

من جانبها، أكدت مصادر داخل جامعة طنطا أن جميع الحالات تخضع للرعاية الطبية اللازمة، وتم فتح تحقيق موسع في الواقعة، مع التأكيد على اتخاذ خطوات عاجلة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء الامتحانات.

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