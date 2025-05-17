استثمار الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافة الابتعاث، أهم توصيات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الـ 13

شهد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جلسة نقاشية حول المساهمات الدولية ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الثالث عشر “ ٧٥ عامًا من الريادة... عين على الماضى وشمس تضيء المستقبل”.



تطور استراتيجيات التعاون الدولي

استعرضت شيرويت الأحمدي تاريخ قطاع التعاون الدولي و نشأته منذ عام ٢٠٢٠ وتبعية خمس إدارات له وتطور القطاع ومهام عمل كل إدارة به "إدارة التعاون، إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين، إدارة المنح والمشروعات، إدارة رابطة الخريجين، إدارة التصنيف الدولي ".

ثم دار النقاش حول البناء على المساهمات الدولية - نجاحات سابقة وفرص واعدة ؛ الشراكات مع هيئة التعاون اليابانية (JICA) وهيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، والتعاون مع فرنسا والمملكة المتحدة والصين، وتطور استراتيجيات التعاون الدولي على مر السنين، والفرص المستقبلية.

وتحدث الضيوف حول النماذج المضيئة والمميزة فى الشراكات الدولية، فستعرضت أ.د شهيرة سمير أهمية تبادل الخبرات الدولية فى تبادل الأساتذة الى جانب المنح الطلابية بين جامعات العالم المختلفة مستشهدة بنموذج " منح الجايكا لطلاب كلية الطب ".

كما أشارت دينا كرم إلى تطور الشراكة بين مصر واليابان منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة لليابان ومنذ ذلك الوقت تشهد العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا وخاصة فى مجال المنح الطلابية.

ثم تحدثت فاطمة سليمان حول الجهود الكبيرة والمستمرة التى يتطلبها إعداد شراكة دولية فى منح الدرجات العلمية المشتركة وفضلت ان يسبقها تعاون مشترك على مستوى أقل مثل ابتعاث طلاب أو إشراف علمى مشترك يمهد لعقد شراكة أكبر.

وضع خطوات تفصيلية للوصول

وتحدث سمير حمزة أنه لابد من تحديد هدف للشراكة ووضع خطوات تفصيلية للوصول له لنتمكن من قياس مدى نجاح الشراكة وتحقيق الهدف من إبرامها.

كما أكدت كاميليا صبحي أهمية الخطط الإستراتيجية طويلة المدى، وتنفيذها من خلال خطط أبسط يمكن تطبيقها بشكل عملي وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والعلوم التكنولوجية والاستفادة من العلوم البينية بين جميع العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها من العلوم واستثمار الذكاء الاصطناعي بها لأنه أحد أهم أدوات العصر.

وأشار عمرو الإتربي إلى أن المرجعية الدولية جزء من الإستراتيجية الوطنية والتى يتبنى تطبيقها مختلف الوزارات فعلينا الاستفادة من أنظمة التعليم المختلفة فى دول العالم، مضيفا أنه يجب علينا نشر ثقافة الابتعاث بين طلابنا أكثر من ذلك مع توعيتهم بضرورة أن يكونوا سفراء لوطننا وثقافتنا؛ جيل يحمل الهوية المصرية وينشرهافى مختلف دول العالم.

وتناول ناصر عبد العال الشراكات البارزة بين جامعة عين شمس وجامعات الصين، مشيرا إلى نموذج لورشة لوبان الذى تفخر الصين بنجاحه وتعتبره نموذجا يحتذى به فى شراكاتها حول العالم.



واختتم النقاش بالتأكيد على أهمية وجود فريق عمل منظم لكل شراكة يتم توقيعها لمتابعة تفعيلها وتذليل أى تحديات تواجه التنفيذ على أرض الواقع وتسهيل استمرار التعاون على المدى الطويل.



أوصت الجلسة بالعمل على تسهيل الخطوات اللوجستية لتنفيذ الاتفاقيات وأهمية وجود شبكة قوية لتبادل المعلومات على مختلف الأصعدة الدبلوماسية الثقافية والطلاب ذوى الخبرات السابقة فى الابتعاث والدراسة فى الخارج.



كما أوصت الجلسة بضرورة إدماج وإشراك القطاع الخاص فى تمويل الشركات واستثمار التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى مختلف مجالات العلوم.

أهمية نشر الوعى وثفاقة الابتعاث من وإلى دولة الشرق مثل "الصين والهند" للاستفادة من التطور التكنولوجي والبحثى بها.

وأدارت الجلسة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين وممثل عن قطاع التعاون الدولي بجامعة عين شمس، واستضافت الجلسة دينا كرم رئيس البرامج بهيئة التعاون اليابانية (JICA)، وفاطمة سليمان نائب رئيس مكتب القاهرة بالهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، وكاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ المصري في لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملحق ثقافي، ثم مستشار ثقافي في السفارة المصرية في باريس سابقًا رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة رئيس المركز القومي للترجمة رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة سابقًا ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا وأستاذ اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

كما استضافت الجلسة شهيرة سمير نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي في مؤسسة جامعات المعرفة (TKH) والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس السابق ووكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا وأستاذ التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس، ومحمد سمير حمزة رئيس مشروع دعم شراكات التعليم بالجامعة الأمريكية ومساعد الأمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية للعلاقات الدولية ومستشار ثقافى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية لفترتين و أستاذ الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم جامعة عين شمس، وأ.د. عمرو الإتربي نائب رئيس جامعة بدر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الثقافي لمصر في فيينا سابقً،و الملحق الثقافي في لندن وعميد كلية التجارة سابقًا وأستاذ الإحصاء بكلية التجارة جامعة عين شمس، وناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس ووكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب سابقًا وأستاذ اللغة الصينية وقنصل الشؤون السياحية السابق بالقنصلية المصرية العامة في شنغهاي سابقًا والمستشار السياحي السابق بالسفارة المصرية في بكين سابقًا ومستشار وزير السياحة الأسبق لشؤون الأسواق الآسيوية.

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