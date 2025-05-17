السبت 17 مايو 2025
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رياضة

ريفيرو يختار مهاجم الأهلي الجديد

ريفيرو
ريفيرو

 قالت مصادر داخل الأهلي إن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل سيكون صاحب قرار اختيار المهاجم الجديد المنتظر التعاقد معه في الفترة القادمة، حيث سيتم منح المدرب الجديد صلاحية اختيار المهاجم الأجنبي الجديد بجانب إمكانية ضم مهاجم محلي لتدعيم صفوف الفريق في ظل الرحيل المنتظر للفلسطيني وسام أبو علي. 

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء  اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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الأهلي ريفيرو النادي الأهلي

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