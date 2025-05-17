عرض فيلم "بليغ عاشق النغم" في أمسية موسيقية بمركز الثقافة السينمائية

يستضيف مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، مساء الأربعاء المقبل، 21 مايو الجاري، عرض الفيلم الوثائقي “الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم”، في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز بوسط القاهرة.

عرض فيلم بليغ عاشق النغم

و يعقب العرض ندوة خاصة يديرها الدكتور أشرف عبد الرحمن، ويشارك فيها صُنّاع العمل: المخرج ومدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي السابق، والناقدة والكاتبة فايزة هنداوي صاحبة فكرة وسيناريو الفيلم، إلى جانب الناقد السينمائي البارز محمود عبد الشكور، لمناقشة الجوانب الفنية والفكرية للعمل والتفاعل مع الجمهور.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج وتصوير د. حسين بكر، وسيناريو وفكرة فايزة هنداوي. شارك في المونتاج كل من منار حسني، غادة سراج، ونسمة مصطفى، بينما تولى شادي العناني تصميم المناظر، وأشرفت على إدارة الإنتاج منيرة محمد فهيم. وضع الموسيقى التصويرية د. أحمد عاطف، وصمّم الجرافيك أحمد السرجاني، بينما قام بعمليات المكساج إبراهيم عبد العزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وصمّم البوستر الرسمي هيثم الباجوري.

مسيرة بليغ حمدي

يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة شيّقة عبر مسيرة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ملحن الألحان الخالدة التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، وغنّاها عمالقة الطرب مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية. يسلّط العمل الضوء على محطات مهمة في حياة بليغ، ويبرز تأثيره الفني وعلاقاته الإبداعية التي أسهمت في تشكيل تجربته الموسيقية المتفرّدة.

يعتمد الفيلم على مواد أرشيفية نادرة، إلى جانب مقابلات مع شخصيات فنية بارزة من عالم الغناء والموسيقى والسينما، مقدمًا معالجة توثيقية بصرية تستعيد بليغ كرمز موسيقي وإنساني فريد، وتفتح نافذة لفهم أعمق لتأثيره الممتد في الثقافة العربية.

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