عرض الفيلم التسجيلي "بليغ عاشق النغم" بأكاديمية الفنون

يعرض الفيلم التسجيلي "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم"، وذلك يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

فيلم بليغ عاشق النغم

الفيلم فكرة وسيناريو الكاتبة فايزة هنداوي، وإخراج الدكتور حسين بكر، وإنتاج المركز القومي للسينما لعام 2024، حيث يتناول المسيرة الفنية للموسيقار الراحل بليغ حمدي، أحد أبرز رواد التلحين في مصر والوطن العربي.

ويعقب العرض ندوة نقدية يديرها الناقد والسيناريست الأستاذ الدكتور وليد سيف، لمناقشة رؤية الفيلم وأهم محطاته الفنية، بحضور صناع العمل ونخبة من النقاد والمهتمين بالمجال السينمائي والموسيقي.

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