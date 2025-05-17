محمد القس ينتهي من تصوير نصف مشاهده في فيلم الشاطر

يشارك الفنان السعودي محمد القس ضمن أحداث فيلم الشاطر، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية عدوه.

وانتهى الفنان السعودي محمد القس من تصوير نصف مشاهده في فيلم الشاطر، وتم التصوير بين ديكورات مدينة الإنتاج وشوارع السادس من أكتوبر.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم الشاطر قررت طرحه بدور العرض السينمائية بداية شهر يوليو القادم.

وعلى قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف القادم.

فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

وفيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس.

كما يشارك في فيلم الشاطر كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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