ركع أمامها وقبلها، استقبال رئيس وزراء ألبانيا لنظيرته الإيطالية يثير الجدل (فيديو)

أثار ركوع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، أمام رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في لحظة استقبالها الرسمي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ركوع رئيس وزراء ألبانيا لجورجيا يثير الجدل

وتصدر ركوع رئيس وزراء ألبانيا لرئيسة وزراء إيطاليا التريند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، فوصف البعض مشهد ركوع رئيس الوزراء الألباني بأنه لحظة رومانسية بين إيدي راما وجورجيا ميلوني، حيث ذكرهم المشهد بلحظة الخطبة، وخاصة أن إيدي احتضن جورجينا وقبلها بشكل روماني، بينما رأى آخرون أنها تعبير من رئيس وزراء ألبانيا على العلاقات الوطيدة بين ألبانيا وإيطاليا.

رئيس وزراء ألبانيا يركع أمام رئيسة وزراء إيطاليا، فيتو



وعلق البلوجر وليد مؤمن قائلًا: "هذه ليست المره الأولى أثناء لقائه في قمة أبوظبي للطاقة المستقبلية في يناير 2025، جثا إيدي راما على ركبتيه لتقديم هدية لجورجيا بمناسبة عيد ميلادها لأنه في بعض اللقاءات الإعلامية أو التصريحات أشار إلى أن جورجيا ميلوني بالنسبة له بمثابة "ابنته الروحية" لأنها ساعدت ألبانيا كثيرًا في قضايا الهجرة"

وقال ميكي سيد أحمد عن ركوع راما لجورجيا: "استقبال رومانسي من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما لنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا".

رئيس وزراء ألبانيا ركع أمام جورجيا ميلوني مرتين

أما البلوجر علي البخيتي فقال: "ركوع رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، أمام رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، كان لفتة رمزية تعكس العلاقة الشخصية والدبلوماسية الوثيقة بينهما، وليس تصرفًا رسميًا يحمل دلالات سياسية تقليدية. سبب الركوع، حدث الركوع في مناسبتين بارزتين: في يناير 2025 خلال قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة: ركع راما أمام ميلوني ليقدم لها وشاحًا كهدية بمناسبة عيد ميلادها الـ48، وغنى لها "تاني أوجوري" (عيد ميلاد سعيد بالإيطالية). الوشاح كان من تصميم إيطالي مقيم في ألبانيا، ما يرمز إلى الروابط الثقافية بين البلدين".

Albanian PM Edi Rama welcomes Italy's Meloni, kneeling before her. pic.twitter.com/CWrL88kDtH — Clash Report (@clashreport) May 16, 2025



وعن المرة الثانية التي ركع فيها رئيس وزراء ألبانيا لرئيسة وزراء إيطاليا، قال علي البحيتي "في مايو 2025 خلال قمة المجتمع السياسي الأوروبي في تيرانا: كرر راما الركوع أمام ميلوني على السجادة الحمراء، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام. علقت ميلوني على ذلك بروح الدعابة، مشيرة إلى فارق الطول بينهما، إذ يبلغ طول راما 2.01 متر، بينما يبلغ طول ميلوني 1.57 متر".

وأشار عدد من النشطاء إلى أن "هذه الإيماءات تأتي في سياق علاقة قوية بين البلدين، تعززت من خلال اتفاقيات مثل إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا بتمويل وإدارة إيطالية، رغم التحديات القانونية التي تواجهها هذه المبادرة".

وتباين رد فعل الألبانيين، فالحكومة ومؤيدوها اعتبروا التصرف تعبيرًا عن الامتنان من رئيس وزراء ألبانيا لإيطاليا، التي دعمت ألبانيا في فترات حرجة، خاصة بعد انهيار النظام الشيوعي في التسعينيات، ووصف راما نفسه العلاقة مع إيطاليا بأنها "أخوية"، مشيرًا إلى أن بلاده ترد الجميل لإيطاليا على مساعداتها السابقة.

المعارضة الألبانية تنتقد والنشطاء يصفونها باللحظة الرومانسية

أما المعارضة وبعض المواطنين في ألبانيا فرأوا في الركوع إهانة للكرامة الوطنية، خاصة في ظل الجدل حول اتفاقية مراكز المهاجرين، حيث قدمت مجموعة من النواب المحافظين طعنًا أمام المحكمة الدستورية ضد الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك حقوق الإنسان، لكن المحكمة رفضت الطعن، وتصرف راما أمام جورجيا ليس تصرفًا دبلوماسيًا تقليديًا.

بالأحضان والقبلات راما يستقبل جورجيا في لقاء رسمي، فيتو

وسخر عدد من النشطاء من ركوع رئيس وزراء ألبانيا لرئيسة وزراء إيطاليا في استقبال رسمي، قائلين: "ركوع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أمام جورجيا ميلوني في قمة تيرانا يبدو أنه مزيج من الفكاهة الشخصية والدبلوماسية. راما وميلوني يتشاركان علاقة ودية، وهذا ليس الركوع الأول له، إذ فعل ذلك سابقًا في يناير 2025 خلال تقديم هدية لها، مما يشير إلى أسلوب شخصي. ولا يوجد دليل على أن الركوع تقليد ألباني دبلوماسي، مما يجعل الأمر أقرب لتصرف شخصي. الأمر يبدو تعبيرًا عن الاحترام والفكاهة أكثر من كونه رسميًا)"

وعلق آخرون قائلين: "يبدو أن هذه القمة ستكون رومانسية أكثر من كونها سياسية.. رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، يركع على ركبته، أمام رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مشهد غريب وكأنه يطلبها للزواج، وذلك خلال لقائهما في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تعقد في ألبانيا"

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