السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

الأمين العام للأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيتو

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ويجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

 ضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير قانوني

وأوضح  في كلمته أمام أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة العراقية بغداد - أن تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام، موضحًا أن ضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير قانوني.

وشدد خلال القمة العربية،على رفضه للتهجير المستمر لسكان قطاع غزة، وتوسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع.

 يجب أن يكون هناك اتفاق يمني يمني لتحقيق السلام

وأكد أن هجمات الحوثيين على البحر الأحمر تدمر الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك اتفاق يمني يمني لتحقيق السلام.

وأوضح أنه يعمل على إنهاء النزاعات في ليبيا وإبقاء السيادة على المؤسسات الوطنية، لافتًا إلى أن المجاعة والفقر في السودان هما مصدر قلق.

ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه

كما شدد على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مضيفًا أن مساعدة الصومال ضروري لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

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