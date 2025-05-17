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انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها 21 يوليو

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

 أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق الجامعة  لماراثون مشروعات التخرج الثاني تحت شعار  "نحن نستثمر في المعرفة " 21 يوليو 2025 م، والذي يأتي في إطـــار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والمساهمة في مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، والتزام جامعة بنها بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

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21 يوليو.. انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها

 وأشار رئيس جامعة بنها  إلى أن محاور الماراثون تتضمن المحور التقني والهندسي ويشمل تخصصات: الهندسة، الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات في مجالات  أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطبيقات المعتمدة عليها، تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في الصناعة أو الزراعة،  الروبوتات والأنظمة الذكية، تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الويب، أمن المعلومات والبلوك تشين،  مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح)، والمحور الطبي والبيولوجي ويشمل تخصصات: الطب، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، العلوم البيولوجية في مجالات تطوير أجهزة طبية مبتكرة (مثل أطراف صناعية ذكية)، تحليل البيانات الجينية أو تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، تصميم أدوية جديدة باستخدام النمذجة الحاسوبية، والمحور الصناعي والإنتاجي ويشمل تخصصات: الطب البيطري، الزراعة، النانو تكنولوجي في مجالات حلول لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد الغذائي وإعادة تدوير النفايات الغذائية، تقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة أو علف للحيوانات،  حلول للكشف عن الأمراض الحيوانية وزيادة إنتاجية الحيوان، تحسين خطوط الإنتاج باستخدام التحكم الآلي، تطوير مواد جديدة (مثل مواد البناء الصديقة للبيئة)، الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة، إدارة النفايات وإعادة التدوير، والمحور الاقتصادي والإداري ويشمل تخصصات: التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد في مجالات تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية،  تطوير أنظمة المحاسبة الذكية، دراسات الجدوى لمشاريع استثمارية،  تطبيقات البنوك الرقمية.


وأضاف رئيس الجامعة أن المحور الاجتماعي والتنموي ويشمل تخصصات: التربية النوعية، الفنون التطبيقية، الآداب في مجالات حلول لمشكلات المجتمع (مثل الزيادة السكانية، البطالة)، تطوير منصات تعليمية إلكترونية، دراسات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشاريع تعزيز السياحة أو التراث الثقافي، والمحور البيئي والتنمية المستدامة في مجالات أنظمة مراقبة التلوث البيئي، مشاريع الطاقة الخضراء، إدارة الموارد المائية (تحلية المياه، ترشيد الاستهلاك)، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في التنمية المستدامة، حلول تكنولوجية لتحسين جودة الحياة، حلول تكنولوجية لتعزيز العدالة البيئية ومكافحة الفقر وعدم المساواة، والمحور الفني والإبداعي ويشمل تخصصات: الفنون التطبيقية، التربية النوعية، العمارة، التصميم في مجالات تصميم أبنية ذكية صديقة للبيئة، تطوير ألعاب إلكترونية تعليمية،  مشاريع الرسوم المتحركة أو الأفلام القصيرة.


من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن  الفئات المستهدفة هي طلاب السنة النهائية بكليات جامعة بنها، وأن شروط المشاركة للفريق هي يتكون كل فريق من 3 إلى 5 طلاب، يجب أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمد من الكلية، وجود مشرف أكاديمي للمشروع، مضيفة أن شروط المشاركة للمشروع هي توافق المشروع مع أحد محاور المسابقة، وجود نموذج أولي أو محاكاة للمشروع، قابلية التطبيق العملي للمشروع،  الابتكار في الحل المقترح،  إظهار الأثر المجتمعي والبيئي للمشروع.

 

وأشارت إلى أن الجوائز لكل محور 10000 (عشرة آلاف) جنيه للمركز الأول، 8000 (ثمانية آلاف) جنيه للمركز الثاني، 6000 (ستة آلاف) جنيه للمركز الثالث.

رابط منصة مشاريع التخرج ورابط المسابقة لأفضل المشاريع:
https://gp.bu.edu.eg/
https://marathon.bu.edu.eg/

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الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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